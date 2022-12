Die geheime Malstube am Ascherslebener Stephanikirchhof

Mirjam König ist beim Adventsmarkt auf dem Stephanikirchhof die Zeichnerin im Verborgenen. Die MZ durfte in ihr Kurzzeit-Atelier schauen.

Mirjam König in ihrer geheimen Malstube hinter der Tür Nummer 10 im Stephanikirchhof.

Aschersleben/MZ - Nur wenige Menschen, die am Sonnabend den Adventsmarkt im Stephanikirchhof in Aschersleben besuchten, wissen, wie es hinter der Haustür der Nummer 10 aussieht. Gespannt stehen sie davor, schreiben eifrig etwas auf kleine Zettel. Eine kleine Malstube befindet sich hier - und zwar nur an diesem einen Tag.