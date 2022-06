Die Bundespolizei greift in Aschersleben einen Jugendlichen mit Drogen auf

Aschersleben/MZ - Die Bundespolizei hat am Wochenende in Aschersleben einen 17-Jährigen aufgegriffen, der Ecstasy und eine Schreckschusswaffe bei sich hatte. Wie die Bundespolizeiinspektion Magdeburg informiert, sei der Streife am Freitagabend gegen 18.20 Uhr am Bahnhof ein Jugendlicher aufgefallen, den sie daraufhin kontrolliert hat.

