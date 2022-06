Die Berufsbildenden Schulen in Aschersleben präsentierten Angebotspalette

Aschersleben/MZ - Die Schülerinnen Leonie und Vanessa schauen auf den Computer vor ihnen. Darauf zu sehen ist der Grundriss eines Raums. „Mit diesem Programm kann man verschiedene Räume darstellen“, erklärt Vanessa. So sei es zum Beispiel möglich, am Bildschirm ein Büro zu planen. Übungen wie diese gehören zu ihrer Ausbildung im Rahmen der Berufsfachschule Wirtschaft am Ascherslebener Standort der Berufsbildenden Schulen (BBS) „Wema“ des Salzlandkreises. Nun hatten interessierte Jugendliche und ihre Eltern die Möglichkeit, sich bei einem Tag der offenen Tür über die verschiedenen Bildungsgänge der „Wema“ in Aschersleben zu informieren. Neben der Berufsfachschule Wirtschaft standen auch die Berufsfachschule Sozialassistenz und das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) im Mittelpunkt.

