Die Aschersleber Kulturanstalt lädt am Wochenende zum Sommerfest ein

Aschersleben/MZ - Am kommenden Wochenende zieht die Aschersleber Kulturanstalt als Organisator eines Sommerfestes so ziemlich alle Register. Da passt auch das Motto „Kreuz und Quer“ wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge.

Schließlich können Kultur-, Kunst- und Sportbegeisterte so gut wie an jeder Ecke und jedem Ende auf ihre Kosten kommen. Am Sonnabend, dem 28. August, und Sonntag, 29. August, wird auf der Herrenbreite, im Bestehornpark, im Stadtpark, auf den Eine-Terrassen und auf dem Bestehorn-Campus gefeiert. Da dürfte es gar nicht so leicht fallen, sich für das persönliche Highlight zu entscheiden. Aber die Veranstalter sind sich sicher, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Übrigens - Besucher sollten mindestens einen aktuellen Corona-Test dabei haben. Wer keinen mitbringt, kann sich aber auch im Garten des Bestehornhauses testen lassen, heißt es seitens der Organisatoren.

Sonnabend Herrenbreite

Den Startschuss für das Sommerfest übernimmt am Sonnabend um 10 Uhr der Ascherslebener Entertainer Enrico Scheffler auf der Bühne auf der Herrenbreite. Eine Stunde lang wird er seine Fans unterhalten.

Danach geht es Schlag auf Schlag weiter. Ab 11.30 Uhr übernehmen „Sax & Trumpet“ den musikalischen Part - in den Pausen unterstützt von der „Crazy Dance Crew“. Ab 14 Uhr spielt „JAG“, ab 17 Uhr „Roots“ und ab 20 Uhr geben die Güstner Schotten ein Platzkonzert. Anschließend können sich alle Besucher von einem Feuerwerk überraschen lassen, versprechen die Veranstalter.

Bestehornpark

Beginn ist hier um 11.30 Uhr mit der Crazy Dance Crew. Im Anschluss geht es weiter mit Martin Fleischmann (14.30 Uhr bis 16 Uhr), den „Colorful Socks“ (17 Uhr bis 18.30 Uhr) und „Gentlemans Revenge“ (20 Uhr bis 23 Uhr). Dazwischen laden die „Butzekids“ zu einer Feuershow ein.

Stadtpark

Für spannenden Jazz, Pop und Oldies sorgt „Saxo Trinki“ ab 12 Uhr. Gefolgt von DJ Klaus Klotz (14 bis 18 Uhr). Dazwischen tritt noch einmal die Crazy Dance Crew auf. Außerdem sorgt ab 15 Uhr Woitschacks Marionettentheater für Unterhaltung.

Eine-Terrasse

Stimmung, gute Laune und Countrymusic verbreitet Jens Dammann von 15 Uhr bis 17 Uhr. Und ab 18 Uhr gibt’s die ganze Bandbreite von Bob Dylan über Neil Young bis hin zu aktuellen Singer- und Songwritern wie Joris oder Milow mit der Band „Midlive“.

Bestehorn-Campus

Bereits um 10 Uhr feiern die Ascherslebener Handballer ihr Familienfest, und um 18 Uhr startet eine DJ-Night.

Sonntag

Herrenbreite

Mehrere hundert Teilnehmer werden zum 40. Einetal-Lauf erwartet. Organisiert von der Laufsportgemeinschaft Ascania Aschersleben, befinden sich Start und Ziel zum ersten Mal auf der Herrenbreite. Im Angebot sind vier Lauf- und zwei Wanderstrecken. Die ersten Läuferinnen und Läufer werden um 9.20 Uhr auf die Strecke (18,5 Kilometer) geschickt. Alle Teilnehmer müssen einen negativen Corona-Test vorlegen, geimpft oder genesen sein, so die Veranstalter. Die teilen außerdem mit, dass coronabedingt am Sonntag keine Nachmeldungen mehr möglich sind.

Der Einetallauf startet in diesem Jahr auf der Herrenbreite. Foto: Frank Gehrmann

Ab 11.30 Uhr spielen die „Einetaler Jäger“ auf, ab 14.30 Uhr gibt’s „Remmi von Demmi“ und Sportakrobatik. Ab 16.30 Uhr heißt es „Noch ist Zeit“ und von 20 Uhr bis Mitternacht „Grundrauschen“. „Stereo+ Band“ spielen von 18.30 bis 20 Uhr.

Bestehornpark

Start ist hier um 12.30 Uhr mit Thomas Gebbert und dem Hoymer Carnevals-Club. Ab 14.30 Uhr spielt „Blacklight“, ab 16.30 Uhr „Black Eye“ und ab 13.30 Uhr „F.misd“.

Stadtpark

Nicht nur Marschmusik präsentieren ab 11 Uhr die Hoymer Schalmeien. Übrigens genau wie ab 13.30 Uhr der Spielmannszug Hettstedt. Und ab 15 Uhr sind dann ganz andere Klänge mit dem eher klassischen „Poulence Trio“ angesagt. Gleichzeitig (15 Uhr) präsentiert sich noch einmal Woitschacks Marionettentheater.

Viele Ausstellungen sind gratis geöffnet, z. B. im Museum. Foto: Frank Gehrmann

Eine-Terrasse

Das Duo „Max&Mirko“ lädt von 18 bis 21 Uhr zu einem Musikabend quer durch die deutsche und internationale Musikszene ein. Bereits um 16 Uhr stellt sich der Verein Radfahrinitiative Aschersleben (RIA) auf der Eine-Terrasse vor.

Bestehorn-Campus

Die Lokation gehört bereits ab 10 Uhr den Ascherslebener Basketball-Tigers, die hier alle - wie schon am Sonnabend die Handballer - zu ihrem bunten Familienfest einladen.