Die Ascherslebener Kaffeemänner haben jetzt einen Stern

In Aschersleben betreiben Thomas Schatz (l.) und Dominik Rider ihre Kaffeerösterei.

Aschersleben/MZ - Die „Kaffeemänner“ aus Aschersleben haben unlängst nach den Sternen greifen dürfen. Nach einem Stern, um genau zu sein. Beim diesjährigen Wettbewerb „Kulinarisches Sachsen-Anhalt“ gehören sie zu den Preisträgern, die im Palais am Fürstenwall in Magdeburg in der vergangenen Woche mit einem „Kulinarischen Stern“ ausgezeichnet wurden.