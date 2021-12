Die Aschersleben Tigers wurden vom SC Rasta Vechta im ersten Viertel überrollt

Vechta/MZ - Sich kurz vor Weihnachten noch einmal ein eigenes Geschenk machen, das Jahr 2021 positiv beenden und ebenso in die Rückrunde starten. Es hätte das perfekte Happy End für ein sportlich erfolgreiches Jahr sein können. Wenn das Wörtchen hätte nicht wäre. Denn so sollte es für die Aschersleben Tigers nicht kommen in der 1. Regionalliga Basketball. Vielmehr wurden sie dank einer furiosen Dreierwelle vom SC Rasta Vechta im ersten Viertel überrollt und kämpften folglich das gesamte Spiel über gegen eine drohende Niederlage.

Doch wie immer gilt es auch hier, den positiven Blick zu behalten. Denn in der Crunchtime wurde es noch einmal spannend, da es nun um die Sicherung des direkten Vergleichs ging. Und die nahmen die Tigers trotz der 65:76 - Auswärtsniederlage doch noch mit, was am Saisonende noch einmal wichtig werden könnte. Gleich zu Anfang zeigten die Vechtaer, wer Herr im Hause ist.

Immer wieder Patzer

Angeführt von ihrem Topscorer Kevin Smit überrannten sie ihre Gegner mit einem 10:1-Lauf (4.). Die ersten richtigen Körbe verbuchten Patrick Lyons sowie der stark auftrumpfende Udun Osakue für die Tigers (10:5, 4.). Beirren ließen sich die Vechtaer nicht, netzten zur Sicherheit noch drei weitere Dreier, wovon einer mit Freiwurf ergänzt wurde, ein und bauten die Führung weiter aus (19:5, 6.). Nun lag es an den Big Mens Davor Barovic und Sebastian Harke, sich von der Dominanz der Niedersachsen zu befreien. Dies gelang nur mühsam, weshalb nach den ersten zehn Spielminuten bereits deutliche 27:13 auf der Anzeigetafel standen. Zwar gingen die ersten Punkte erneut an Vechta, nun arbeiteten sich die Tigers, allerdings angeführt von Osakue, weiter heran und konnten den Abstand auf einen einstelligen Wert verkürzen (36:27, 16.). Es sollte sich im folgenden Spielverlauf wiederholen. Denn kaum hatten die Tigers die Chance, das Blatt für sich zu wenden, folgten Patzer, so dass die Hausherren wieder sicheres Land gewannen. Das Ende der ersten Halbzeit gestaltete sich recht ausgeglichen. Vechta führte hier klar mit 48:33.

Osakue eröffnete nach dem Seitenwechsel die neuen Spielminuten für sein Team, die jähe Antwort fand Smit aus dem Feld (51:35). Vechta zog seine Verteidigung nunmehr an. So gestalteten beide Mannschaften das dritte Viertel ähnlich ausgeglichen, erlaubten sich ebenso Patzer wie erfolgreiche Abschlüsse. Deutlich absetzen oder aufholen war für keine der beiden Seiten drin. Die Tigers ließen sich nun nicht mehr abschütteln, weshalb es mit 62:47 in die Schlussphase ging. In dieser zeigten sich die Ascherslebener Gäste zwar angriffslustiger, aber Vechta behielt dank Smit und Marshawn Donte Blackmon die Partie im Griff. In den letzten Minuten wurde es allerdings noch einmal spannend. Denn es ging darum, den direkten Vergleich zu gewinnen, der gegebenenfalls hinsichtlich knapper Tabellenstände noch einmal wichtig werden kann.

Am Ende elf Punkte Rückstand

Da Vechta mit 14 Punkten Differenz in Aschersleben das Spiel abgeben musste, musste diese aus Tigers’ Sicht unterschritten werden. Drei Minuten vor Ende lagen die Tigers noch mit 54:72 hinten. Zunächst verkürzte Udun Osakue mit zwei Korblegern (58:72, 38.). Allerdings hielt Vechtas Center Tim Insinger ebenso dagegen (75:58). Dank der Routiniers Barovic und Harke, die einen kühlen Kopf bewahrten, näherten sich die Aschersleber wieder an. Leo Alban sorgte von der Freiwurflinie schließlich dafür, dass der Rückstand am Ende nur elf Punkte betrug.

Thorsten Weinhold, Trainer der Aschersleben Tigers: „Im Spitzenspiel des ersten Rückrundenspieltages zeigten sich die erstmals in dieser Saison komplett spielenden Vechtaer als gesamte Mannschaft spitze. Sie brannten im ersten Viertel gleich ein Feuerwerk ab. Nach fünf Minuten fanden wir, angeführt von Davor Barovic und Sebastian Harke, besser ins Spiel und konnten den Rückstand zunächst halten. Im zweiten Viertel waren wir mit den Gastgebern komplett auf Augenhöhe, und so wurde es das erwartet intensive Spitzenspiel. Bei Halbzeit lagen wir im Hintertreffen und konnten im dritten Viertel mehrfach deutlich verkürzen, um das letzte Viertel auch zu gewinnen. Leider reichte es heute nicht mehr, um das Ruder am Ende noch einmal komplett zu unseren Gunsten herumzureißen. “

Aschersleben:Osakue (24 Punkte, 10 Rebounds), Alban (13), Harke (11, 8), Lyons (5), Kwilu (4), Coles (3), Stikuts (3), Barovic (2, 8)