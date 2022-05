Dichte Rauchwolken über Aschersleben

Zahlreiche Kameraden mussten am Montagvormittag zu einem Einsatz in Aschersleben ausrücken. Der war mit einigen Herausforderungen verbunden.

Ein Dachstuhlbrand in der Marienstraße in Aschersleben hat erheblichen Schaden angerichtet.

Aschersleben/MZ - Dichte Rauchwolken waren am Montagvormittag in der Ascherslebener Marienstraße zu sehen. Flammen schlugen aus Fenstern und Dach im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Lautes Knistern und Knacken drang aus dem Inneren des Gebäudes. Ziegel stürzten auf die Straße und ein beißender Geruch erfüllte die Luft. In einer Dachgeschosswohnung war ein Feuer ausgebrochen.