Im August können Ascherslebener und Besucher der Stadt wieder ein Gläschen Wein an den Eine-Terrassen genießen. Was neben dem Rebensaft noch so alles geboten wird.

Aschersleben/MZ - An einem lauen Sommerabend zum Sonnenuntergang bei einem Gläschen Wein mit Freunden und Familie zusammensitzen, im Hintergrund läuft eine Mischung aus Jazz und langsamem Swing und wenn man ganz genau hinhört, plätschert nebenan sogar die Eine vor sich hin. Was sich nach traumhafter Idylle anhört, wurde am Wochenende Realität. Der Aschersleber Weinsommer ist eröffnet und lädt donnerstags bis sonntags von 16 bis 22 Uhr an die Eine-Terrassen am Stadtpark.