Emotionale Aufführung „Der Prozess des Hans Litten“ im Ascherslebener Bestehornhaus: Wie aktuell Geschichte sein kann
Mit dem Theaterstück „Der Prozess des Hans Litten“ sind in dieser Woche die Jüdischen Kulturtage in Aschersleben zu Ende gegangen. Welche Bilanz die Veranstalter ziehen.
Aktualisiert: 21.11.2025, 17:57
Aschersleben/MZ - Den Namen Hans Litten kennt womöglich nicht jeder. Dabei hat der Jurist seinerzeit großen Mut bewiesen: Im Jahr 1931 rief der gebürtige Hallenser Adolf Hitler bei einem Gerichtsprozess in den Zeugenstand. Es ging um den SA-Angriff auf ein linkes Lokal in Berlin und Litten wollte als Vertreter der Nebenklage nachweisen, dass die NSDAP-Führung diese Attacke mitgetragen hatte und die Partei weder demokratisch noch legitim war.