Mit dem Theaterstück „Der Prozess des Hans Litten“ sind in dieser Woche die Jüdischen Kulturtage in Aschersleben zu Ende gegangen. Welche Bilanz die Veranstalter ziehen.

„Der Prozess des Hans Litten“ im Ascherslebener Bestehornhaus: Wie aktuell Geschichte sein kann

Hans Litten (Philip Heimke, liegend), der Schriftsteller Erich Mühsam (Stephan Wapenhans, Mitte) und Carl von Ossietzky (Stefan Mehren) treffen einander nach der Verhaftung in einer Zelle. Das Stück bildete den Abschluss der diesjährigen Jüdischen Kulturtage in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Den Namen Hans Litten kennt womöglich nicht jeder. Dabei hat der Jurist seinerzeit großen Mut bewiesen: Im Jahr 1931 rief der gebürtige Hallenser Adolf Hitler bei einem Gerichtsprozess in den Zeugenstand. Es ging um den SA-Angriff auf ein linkes Lokal in Berlin und Litten wollte als Vertreter der Nebenklage nachweisen, dass die NSDAP-Führung diese Attacke mitgetragen hatte und die Partei weder demokratisch noch legitim war.