Groß Schierstedt/MZ - Die ausgebauchte Ziegelsteinmauer, in der bereits etliche Ziegel aufgrund einer fehlenden Dachentwässerung und dem Wirken der Witterung fehlten, ist verschwunden. Heiko Völker freut sich, dass auf dem alten Kali-Schacht-Gelände in Groß Schierstedt ein Abrissbagger in dieser Woche ein großes Ärgernis für seine Familie beseitigt hat. Einige Monate lebten er und seine Frau mit der Angst, dass die hohe Außenmauer auf ihr Grundstück in der Aue kracht.