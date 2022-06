Der markante Duft von Zweitaktern über Mehringen

900 Besucher werden bei der generationsübergreifenden Veranstaltung in Mehringen gezählt. Was es neben Simson und Trabi zu sehen gibt.

Mehringen/MZ - Ein Duft von Trabi- und S51-Abgasen wabert am Einlass zur Festinsel in Mehringen. Dutzende Oldtimer mit zwei und vier Rädern warten in der Schlange. Normale Autos werden auf den Acker-Parkplatz geleitet.