Der Krieg in der Ukraine geht an Ascherslebener Grundschülern nicht spurlos vorüber

Mit einer Aktion für den Frieden haben Schüler der Grundschule Pfeilergraben in Aschersleben ihre Solidarität mit der Ukraine bekundet.

Aschersleben/MZ - Die weißen Friedenstauben und die gestalteten „Wir wollen Frieden“-Plakate am Zaun der Grundschule Pfeilergraben fallen auf. Und sie lassen darauf schließen, dass der Krieg in der Ukraine schon die Kleinsten bewegt. „Die Kinder kommen mit vielen Fragen in die Schule“, bestätigt Schulleiterin Simone Brandt. Und es sei eine Herausforderung für alle Pädagogen, kindgerechte Erklärungen zu liefern, ohne Angst zu schüren.