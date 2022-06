Der Haushalt der Stadt Aschersleben für 2022 ist unter Dach und Fach

Aschersleben/MZ - Der Haushalt der Stadt Aschersleben für das Jahr 2022 steht. Am Mittwochabend wurde er von den Mitgliedern des Stadtrates in ihrer Sitzung bei zwei Gegenstimmen und vier Enthaltungen beschlossen. Der Entwurf der Haushaltssatzung war in Einnahmen und Ausgaben - mit rund 57,5 Millionen Euro - nicht nur ausgeglichen, sondern bot sogar ein kleines Polster zugunsten der Einnahmen von rund 63.000 Euro.

