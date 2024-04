Aschersleben/MZ - In zehn Tagen ist es so weit: Der Ascherslebener Julian Vogel geht bei der SES-Box-Gala im Ballhaus an den Start. Der 21-Jährige tritt als Hauptkämpfer um die WBO-Junioren-Weltmeisterschaft im Super-Weltergewicht an.

In Vorbereitung auf dieses „Heimspiel“ hat der Boxer am Dienstagvormittag gemeinsam mit Oberbürgermeister Steffen Amme einige Sportstätten in der Stadt besucht, unter anderem die Sportfläche im Bestehornpark und den Skatepark am Ballhaus. Auch in der Arena, in der der Kampf stattfinden wird, hat Julian Vogel vorbeigeschaut und konnte so schon einmal sehen, wo seine Fans am 13. April Platz nehmen werden.

„Die Euphorie ist groß“, meint OB Steffen Amme mit Blick auf den anstehenden Boxkampf. Das zeigen auch die Verkaufszahlen der Tickets: Von den 2.000 Karten seien nur noch etwa 150 verfügbar, sagt SES-Sprecher Christof Hawerkamp.

Neben Julian Vogel und seinem Gegner, dem belgischen Meister Jan Helin, steigen an dem Abend auch Roman Fress, Tom und Marlon Dzemski, Robin Rehse und Lara Ochmann in den Ring.