Der Ascherslebener Zoo verkauft Lesezeichen aus DDR-Zeiten

Aschersleben/MZ - 40 Jahre? Mindestens! So schnell kann man also in der Zeit reisen. Zurück in die Kindheit - mit einem wohligen Gefühl im Magen. Einem Gefühl von Geborgenheit, dem Hauch von Ferien-Abenteuern und zahllosen durchgelesenen Nächten. Nein, eine Zeitmaschine braucht man dafür nicht. Es reicht schon ein Besuch im Ascherslebener Zoo. Denn dort werden gerade alte Lesezeichen verkauft, die es früher zu DDR-Zeiten schon gab.