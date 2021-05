Der Anfang für ein Schulmuseum ist gemacht

Aschersleben - Es ist so etwas wie der Startschuss für die Vorbereitungen zur 700-Jahr-Feier des Gymnasiums Stephaneum. 2025 soll das Jubiläum gefeiert werden. Und natürlich schwingt bei so einem Fest auch immer ganz viel Historie mit. Deshalb hat Schulleiter Klaus Winter am Donnerstag ein Projekt vorgestellt, das bis zum Jubiläum in wenigen Jahren wachsen soll: Das Schulmuseum.

„Noch sind wir ganz am Anfang“, sagt er eingangs. Denn an dem, was dann im Jubiläumsjahr im Schulmuseum zu sehen ist, können sich viele ehemalige Schüler, Freunde des Stephaneums und Ascherslebener beteiligen. Doch was wird da ausgestellt?

„Mit Disketten können die meisten der jetzigen Schüler ja gar nichts mehr anfangen.“ Klaus Winter, Leiter des Gymnasiums Stephaneum

Momentan liegen in den Regalen vor allem die Dinge, die Lehrerkräfte schon zusammengesammelt haben: alte Technik, die so manches Kind gar nicht mehr kennt. „Zum Beispiel Disketten. Damit können die meisten der jetzigen Schüler ja gar nichts mehr anfangen“, meint Klaus Winter schmunzelnd. Die verschiedene Technik soll auch zeigen, wie sich die Ausstattung der Schulen über die Jahre hinweg geändert hat.

Aber auch Jahrbücher, Pokale und Ausgaben der Schülerzeitung liegen bereit. „Die Ausstellung soll wachsen und daran kann sich jeder beteiligen“, ruft Klaus Winter auf. Wer etwas abzugeben hat, was im Zusammenhang mit dem Gymnasium steht, kann sich an das Sekretariat wenden (Telefon: (03473/3736 ).

Auch die Fußball-AG hat Tradition. Frank Gehrmann

Um all das zu koordinieren, soll demnächst ein Festkomitee gebildet werden, kündigt Winter an. „Viele denken vielleicht, dass es noch genug Zeit ist bis zum Jubiläum, doch die Jahre vergehen so schnell. Wir wollen alles ordentlich vorbereiten.“

Ziel ist es, so der Leiter des Stephaneums, dass zur 700-Jahr-Feier eine gut kuratierte Ausstellung zu sehen ist, die das Stephaneum angemessen repräsentiert. „Wir hoffen auch dann wieder das städtische Museum für die Ausstellung nutzen zu können.“

Winter hofft, dass auch im Ausstellungsjahr die Besucher so ins Schwärmen kommen wie er. Er zeigt einen Fußball, der 2000 von der deutschen Frauennationalmannschaft unterschrieben wurde. „Frauenfußball liegt mir am Herzen. Das Zusammentreffen mit der Frauennationalmannschaft war ein besonderer Moment.“ (mz)