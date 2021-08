Der Akribische aus Südkorea im Ascherslebener Sommeratelier

Aschersleben/MZ - Auf dem großen Arbeitstisch liegen gleich mehrere Bücher, Info-Hefte und Abbildungen. Gyeore Lee beschäftigt sich ausführlich mit der Geschichte der Stadt Aschersleben. Sucht dabei auch nach Motiven aus dem Stadtbild.

Er findet sie im Johannisturm, anderen Teilen der Stadtbefestigung oder Häuserzeilen. Oder er geht mit der Kamera auf die Suche. Die Motive finden sich später auf den Gemälden des südkoreanischen Künstlers wieder. Meist im Hintergrund - und in zartem Grau gehalten. Lee ist Teilnehmer des diesjährigen Sommerateliers im Bildungszentrum Bestehornpark.

Es geht lebhaft farbig zu

Im Vordergrund seiner Bilder geht es dagegen lebhaft farbig zu. In grellem Grün, leuchtendem Rot, markantem Gelb, knalligem Orange und strahlendem Blau schlängelt sich ein Zug von Menschen und aufrechtgehenden tierähnlichen Gestalten durch die großformatige Szenerie. Die wirken zumindest ein bisschen von Neo Rauch inspiriert, was Gyeore Lee nicht abstreitet. Schließlich hat er 2017 und 2018 an einem Internationalen Kunst-Programm in Leipzig teilgenommen, wo auch Rauch arbeitet. Und die Neo Rauch Grafikstiftung befindet sich ja schließlich unmittelbar in der Nachbarschaft von Lees derzeitigem Ascherslebener Atelier auf Zeit.

Geboren ist der 34-jährige Gyeore Lee in der südkoreanischen Stadt Gumi. In seiner Heimat ist er in der Kunstszene längst kein unbeschriebenes Blatt. So hat er 2011 ein erstes Kunststudium an der National University in Seoul abgeschlossen. Immerhin mit Summa cum laude. 2014 machte er einen weiteren Abschluss. Zwischen 2009 und 2019 bestritt Lee in seinem Heimatland eine ganze Reihe von Einzelausstellungen und beteiligte sich auch an mehreren Gruppenausstellungen - auch in Deutschland. Unter anderem in Mannheim und Leipzig.

Mit kleinem Pinsel auch auf der großen Leinwand malen

Bei der Arbeit fällt auf, dass Gyeore Lee auch die große Leinwand mit dem kleinen Pinsel und mit akribischem Strich bearbeitet. Die Bilder, die dabei entstehen, bestechen nicht zuletzt durch ihre Farbigkeit, die offenbar das Schaffen des Malers kennzeichnet. Die Ascherslebener können sich davon im Rahmen der bevorstehenden gemeinsamen Ausstellung der Teilnehmer des diesjährigen Sommerateliers überzeugen. Die wird in der nächsten Woche, am Freitag, dem 27. August, mit einer kleinen Vernissage im Bestehornpark eröffnet.