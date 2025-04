737 Teilnehmern nahmen in diesem Jahr am Einetallauf in Aschersleben teil. Und das bei schönstem Sonnenschein. Hier unsere Imprssionen.

Der 44. Einetallauf in Aschersleben in Bildern

Aschersleben/MZ - Die Herrenbreite in Aschersleben ist am ersten Aprilsonntag zwar kühl, aber in Sonnenlicht getaucht. Zwischen blühenden Frühlingsblumen und Parkwegen sind hunderte Ascherslebener und auch Gäste von auswärts unterwegs. Zum 44. Mal wird der Einetallauf der Laufsportgemeinschaft Ascania gestartet.

Einetallauf 2025: Kolja Dittmar und Emil Esse im Bananenkostüm. (Foto: Frank Gehrmann)

Zwei Läufer in Bananenkostümen sind dabei. Kolja Dittmar und Emil Esse hatten sich die Kostüme zu Halloween gekauft und sich gedacht, dass es heute an der Zeit wäre, sie noch einmal zu nutzen.

Einetallauf 2025: Erwärmung mit Josphine Rausch. (Foto: Frank Gehrmann)

Oberbürgermeister Steffen Amme dankt vor dem Start allen Unterstützern und Sponsoren, ohne die die Organisation eines solchen Laufs gar nicht möglich wäre.

Einetallauf 2025: Spaß beim Laufen. (Foto: Frank Gehrmann)

Der erste offizielle Start gilt dem Grundschullauf. Gleich 410 Kinder und Eltern starten für ihre Grundschule. Ben Apel von der Pfeilergraben-Grundschule und Noah Vester aus der Grundschule Mehringen sind die ersten im Ziel vor Konstantin Biedermann von der GS Mehringen.

Einetallauf 2025: Voller Einsatz beim Start – da kann schon mal die Starterklappe kaputtgehen. (Foto: Frank Gehrmann)

Den Grundschul-Cup des Verschönerungsvereins Aschersleben holt sich aber erneut die Christliche Grundschule. Sie hat zwar nicht die meisten Teilnehmer gestellt, weil sie eher klein ist. Aber sie konnte mit Hilfe von Eltern und Großeltern die Teilnehmerzahl im Vergleich zur Gesamtschülerzahl auf 144 Prozent schrauben.

Einetallauf 2025: Start zum 12-km-Lauf. (Foto: Frank Gehrmann)

Mit 140 Prozent liegt die Montessori-Schule so knapp wie noch nie dahinter. Dritter wird die Grundschule Mehringen, berichtet Silvio Merkwitz, der Chef des Verschönerungsvereins und LSG-Mitglied. Er findet, dass die prozentuale Auswertung am fairsten sei und freut sich über die erneut große Resonanz. Nur eine der Grundschulen sei nicht dabei gewesen.

Einetallauf 2025: Der zweite Teil der Medaille. (Foto: Frank Gehrmann)

Dann steht Silvio Merkwitze mit der alten hölzernen Starterklappe vor den Läufern und gibt, wie ihm gesagt wird, „alles“. Die Folge ist fatal: Denn die Starterklappe fällt vor der Kamera des MZ-Fotografen auseinander.

Einetallauf 2025: Medaillen für alle jungen Teilnehmer beim Grundschullauf. (Foto: Frank Gehrmann)

Extra aus dem Erzgebirge ist Harald Vopel gekommen. Aber nicht zum Laufen, sondern um in seiner alten Heimat, wie in jedem Jahr, den Lauf am Mikro zu moderieren. Zu DDR-Zeiten hatte der Ex-Leichtathlet das Event sogar mal mitorganisiert. „44 Mal habe ich aber nicht den Sprecher gemacht“, sagt er schmunzelnd.

Einetallauf 2025: 737 Teilnehmer gab es bei den vier Läufen und auf den zwei Wanderstrecken. (Foto: Frank Gehrmann)

Wer im Ziel ankommt, der geht nicht gleich zum Duschen. Im Ziel warten Gespräche mit Gleichgesinnten, die 20 Kuchen des Jugendvereins Elf, der Kaffee der Ascherslebener Kaffeemänner sowie leckere warme Gerichte aus der ASB-Gulaschkanone.

Einetallauf 2025: Der Grundschul-Cup geht an die Christliche Grundschule. (Foto: Frank Gehrmann)

Mit 737 Teilnehmern bei den vier Läufen und zwei Wanderstrecken sowie den 410 Startern beim Grundschul-Cup ist Adrian Einecke, der Chef der LSG Ascania sehr zufrieden, auch wenn der Vorjahresrekord knapp verfehlt wurde.

Einetallauf 2025: Am Ende wartete leckeres aus der Gulaschkanone des ASB auf alle Teilnehmer. (Foto: Frank Gehrmann)

Die Teilnehmer freuten sich über den zweiten Teil der Medaillenserie. Den dritten Teil dafür gibt es dann 2026.