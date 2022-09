Demonstration in Aschersleben: Über 2500 Menschen protestieren gegen Energiepreise und Bundesregierung

Nach den Protesten in der vergangenen Woche sind am heutigen Montagabend schätzungsweise 2.500 Menschen in Aschersleben auf die Straße gegangen. Die Zahl der Demo-Teilnehmer hat sich damit gegenüber der vorherige Woche verdoppelt.

Aschersleben/MZ - Am Montagabend haben erneut zahlreiche Menschen in Aschersleben demonstriert. Schätzungen gehen von rund 2.500 Teilnehmern aus; mehr als doppelt so viele wie in der vergangenen Woche.