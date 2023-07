Zum diesjährigen Weltjugendtag in Lissabon werden rund eine Million junge Katholiken aus aller Welt erwartet. Auch einige Salzländer brechen heute Richtung Portugal auf. Warum sie sich trotz Kritik an der Kirche dem Glauben verbunden fühlen.

Die Teilnehmer des Weltjugendtages 2019 in Panama bejubeln den Papst. Die diesjährige Auflage der Veranstaltung in Lissabon war eigentlich für 2022 geplant, wurde aber aufgrund der Corona-Pandemie verschoben.

Salzlandkreis/MZ - Veraltete Rollenbilder, Skandale und mangelnde Aufarbeitung eigener Fehler: Die katholische Kirche steht seit einigen Jahren immer wieder in der Kritik. Dennoch: Zum Weltjugendtag, der vom 1. bis 6. August in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon stattfindet, werden auch in diesem Jahr zahlreiche Jugendliche und junge Erwachsene aus allen Teilen der Erde erwartet – insgesamt rund eine Million Teilnehmer. Sie wollen gemeinsam ihren Glauben feiern, andere Menschen und Traditionen kennenlernen. Auch eine 14-köpfige Delegation aus dem Salzlandkreis bricht heute mit weiteren Gläubigen aus dem Bistum Magdeburg Richtung Südeuropa auf. Was reizt sie am Weltjugendtag? Und warum bleiben sie dem katholischen Glauben trotz aller Kritik treu?