Defektes Dach am Ascherslebener Ballhaus wird im Juni repariert

Das Ballhaus in Aschersleben hat ein defektes Dach.

Aschersleben/MZ - Die Schäden am Dach des Sport- und Freizeitzentrums Ballhaus in Aschersleben werden im Juni repariert. Das hat OB Steffen Amme am Donnerstag auf Nachfrage der MZ mitgeteilt.