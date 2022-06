Defekte Aufzüge am Bahnhof Aschersleben stellen Reisende vor Herausforderungen

Veraltete Technik und Vandalismus an den Fahrstühlen erschweren zum Beispiel Rollstuhlfahrern und Reisenden mit Kinderwagen die Planung. Wie die Bahn darauf reagiert.

Der Fahrstuhl am Gleis 1 ist immer mal wieder defekt. Steckengebliebene Aufzüge lösen zudem regelmäßig Einsätze der Feuerwehr aus.

Aschersleben/MZ - Für viele Zugreisende am Ascherslebener Bahnhof ist er mittlerweile wohl schon ein gewohnter Anblick: der „Defekt“-Sticker am Fahrstuhl von Gleis 1. Regelmäßig ist der Aufzug außer Betrieb, auch an den anderen Gleisen streikt die Technik immer mal wieder.