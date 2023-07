Zwei Dealerinnen aus Aschersleben wurden am Montag im Landgericht Magdeburg zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt. Warum sie am Ende ohne Handschellen nach Hause gehen konnten.

Aschersleben/MZ - Zwei 40-jährige Frauen aus Aschersleben sind am Montag im Landgericht Magdeburg wegen Drogenhandels und Verstoßes gegen das Waffengesetz zu zwei Jahren und acht Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Trotzdem konnten die seit Ende Januar in Untersuchungshaft sitzenden Frauen das Gerichtsgebäude am Ende ohne Handschellen verlassen. Denn die selbst von Drogen abhängigen Ascherslebenerinnen müssen vor Haftantritt in eine Entziehungsanstalt. Und die Therapieplätze sind knapp.