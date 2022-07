Das Zollamt Aschersleben ist jetzt im Industriegebiet Zornitzer Weg zu finden

Aschersleben/MZ - Das Zollamt Aschersleben ist seit Montag in der Heinrich-Lapp-Straße 14 zu erreichen. Das alte Gebäude in der Walter-Kersten-Straße 15 in Aschersleben werde ab sofort nicht mehr betrieben, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Der bisherige Standort habe schon lange nicht mehr den Ansprüchen eines modernen und funktionalen Bürogebäudes entsprochen. Zumal es in einem Teil einer DDR-Investruine untergebracht war. Ende der 1980er Jahre sollte an der Walter-Kersten-Straße ein neuer Betriebsteil des damaligen papierverarbeitenden Betriebes VEB Optima entstehen. Die bereits begonnenen Bauarbeiten fanden mit der politischen Wende 1989 ihr Ende. Übrig blieb ein Rohbau, in dem später ein Teil für die Unterbringung des Zollamtes hergerichtet wurde.

