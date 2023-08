Insgesamt 246 Kinder sind am vergangenen Wochenende in Aschersleben in die Schule gekommen. Die Mehringer Grundschule braucht nun sogar mehr Platz.

Dass am Wochenende 246 Kinder in Aschersleben eingeschult wurden, ist laut Amtsleiter Steffen Schütze "'ne Hausnummer".

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Insgesamt 246 Mädchen und Jungen sind am vergangenen Wochenende in die Schulen in der Stadt Aschersleben – einschließlich der Grundschule in Mehringen und der freien Grundschulen – aufgenommen worden. Das Spektrum der Schülerzahlen reicht von 13 Abc-Schützen in der Christlichen Grundschule bis zu 94 Erstklässlern in der Grundschule Pfeilergraben.