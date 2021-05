Das Geschäft explodierte regelrecht

Aschersleben - Vielen Branchen macht die Corona-Pandemie schwer zu schaffen. Dennoch - nicht allen. So scheint die Krise vielen Menschen bei der Neuentdeckung des Fahrrads tatsächlich Rückenwind zu verschaffen. Das beobachtet zumindest Marco Freier, der in der Ascherslebener Klopstockstraße eine Fahrradwerkstatt betreibt. Zunächst nahmen die Aufträge ab März 2020 langsam aber stetig Fahrt auf. Bis das Geschäft im zurückliegenden November schließlich regelrecht explodierte. Mit Folgen - wer heute seinen Drahtesel reparieren oder durchchecken lassen will, der muss schon mal einige Tage mehr als früher an Wartezeit einplanen. Manchmal auch nur deshalb, weil sogar die Beschaffung von Ersatzteilen schwierig geworden sei.

„Der Markt ist derzeit wie leer gefegt“

„Der Markt ist derzeit wie leer gefegt“, sagt der 50-jährige Ascherslebener. Gut, dass er sich da rechtzeitig mit dem Wichtigsten eingedeckt habe. Die Werkstatt in dem kleinen Keller in einem Wohnblock im sogenannten Italienerviertel, macht jedenfalls einen gutsortierten Eindruck. „Muss sie auch“, erklärt Freier, schließlich bringe er so gut wie alle Räder wieder zum Laufen. Vom DDR-Oldtimer der Marken Diamant oder Mifa bis zum neusten E-Bike. Und tatsächlich entdecken viele ihr seit Jahren im Keller oder im Schuppen dahindümpelndes Zweirad neu. Ein Grund dafür dürften fehlende andere - oder coronabeschränkte - Freizeit- und Sportmöglichkeiten sein. Ein anderer das zunehmende Umweltbewusstsein, vermutet Fahrradmann Freier.

Der hat sein Hobby, das Rad- und Skifahren, längst zum Beruf gemacht. Und über die Wintermonate werden in seiner Werkstatt nicht nur Fahrräder sondern auch Ski wieder urlaubs- und einsatztauglich gemacht. Dass er auch dafür das nötige Know-how besitzt, habe er in den Jahren bis 2015 als Techniker im Nachwuchsleistungszentrums des Deutschen Skiverbandes (DSV) in Oker im Harz bewiesen. Dort ist er immer noch - zumindest zahlendes - Mitglied.

Unfall und drei Operationen verhinderten eine Umschulung

Gelernt hat Marco Freier, der in Aschersleben die Schulbank in der einstigen 8. Oberschule gedrückt hat, eigentlich Agrotechniker und Mechanisator. Arbeitete dann aber als Kraftfahrer beim VEB Kraftverkehr Eisleben - Zweigstelle Aschersleben. Dort transportierte er als Kraftfahrer Stückgut. Mit 24 Jahren begann er eine Umschulung zum Krankenpfleger, bis ihn ein Unfall und drei Operationen in die Quere kamen. Die Lösung war ein Fahrradladen mit angeschlossener Werkstatt in Radisleben, von dem später zumindest die Werkstatt nach Aschersleben verlegt und erhalten wurde. Angesichts seiner gerade boomenden Branche ist Marco Freier überzeugt, dass er bisher alles richtig gemacht hat.