Das Gaterslebener Leibniz-Institut hat wieder seine Türen geöffnet

An unterschiedlichen Info-Ständen konnten Besucher viel Neues erfahren - wie hier über den Zyklus der in vitro-Kultur bei Kartoffeln.

Gatersleben/MZ - Mit dem Tag der offenen Tür lädt das Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) auch dieses Jahr wieder zu informativen Veranstaltungen und Besichtigungen nach Gatersleben ein. Wie bei so vielen Traditionsevents mussten die Türen in den vergangenen zwei Jahren auch hier Corona-bedingt geschlossen bleiben. Um so mehr freut es die Gastgeber nach so langer Zeit wieder Besucher auf dem Gelände zu haben. „Endlich können wir die Ergebnisse der letzten drei Jahre Forschung präsentieren“, sagt Jens Freitag, Leiter der Geschäftsstelle des IPK.