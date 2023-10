Andreas Heinze ist zum neuen Ortswehrleiter in Aschersleben berufen worden. Was ihn antreibt.

Andreas Heinze in der Fahrzeughalle des Gerätehauses an der Magdeburger Straße.

Aschersleben/MZ - Andreas Heinze hat die Feuerwehr in der DNA. Der 34-Jährige stammt aus einer Feuerwehrfamilie: Der Vater war Kreisbrandmeister, der Opa Wehrleiter in Giersleben. Nun, als frisch berufener Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Aschersleben, ist er in deren Fußstapfen getreten.