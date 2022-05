Das E-Center und der Verschönerungsverein Aschersleben informieren über Stadtgeschichte

ASCHERSLEBEN/MZ - Vom Einkaufen wolle man natürlich nicht ablenken, sagt der Chef des Ascherslebener E-Centers, Heiko Grunert. Aber - und das sei irgendwie auch Programm des Supermarktes - man wolle das Einkaufen ein bisschen zum Einkaufserlebnis machen. Und das kostenlos. Schon immer engagiert sich das E-Center in Aschersleben und in der Region als Sponsor vielfältigster Veranstaltungen. Aber man sei außerdem förderndes Mitglied in einigen Vereinen. Dazu gehöre auch der Ascherslebener Verschönerungsverein, so E-Center-Chef Grunert.