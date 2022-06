Das Benefizkonzert in Aschersleben ist mit Stephaneer-Chor, Bigband und Stadtpfeifern ist auch ohne Live-Publikum ein Erfolg.

Aschersleben/MZ - „Corona grassiert in den Schulen“, ist am Dienstagvormittag in der MZ zu lesen. Am Nachmittag kommt die Meldung, dass Sachsen-Anhalt die Präsenzpflicht an Schulen aussetzt und es früher in die Weihnachtsferien geht. Am Dienstagabend stehen rund 120 Schüler des Stephaneums Aschersleben auf der weihnachtlich geschmückten Bühne des Bestehornhauses in Aschersleben. Dicht an dicht, um als Mitglieder des Stephaneer-Chors, der Bigband des Stephaneums oder der Stadtpfeifer Aschersleben das diesjährige Benefizkonzert der Rotarier ohne Publikum zu geben. Nur als Streaming-Konzert. „Weihnachten mal anders“, ist es überschrieben.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<