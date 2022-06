Das Ascherslebener Mauerstraßenfest erlebt eine Neuauflage

Aschersleben/MZ - Die kleinste Prinzessin der Welt lebt in einem klitzekleinen Königreich, das in einen Koffer passt. Am Samstagnachmittag wird sie von Puppenspielerin Sandy Gärtner aus Magdeburg in der Mauerstraße Ascherslebens zum Leben erweckt. Zusammen mit einem Prinzen und Pferd. Die Kinder, die auf den Bänken in der schmalen Sackgasse sitzen, jubeln. Es macht ihnen sichtlich Spaß.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<