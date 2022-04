Danny Zaghal hat in Aschersleben seinen Traum von der Selbständigkeit verwirklicht

Der aus Syrien stammende Friseur hat in der Stadt an der Eine seine zweite Heimat gefunden.

Aschersleben/MZ - Routiniert kämmt Danny Zaghal die Haare seiner Kundin. Immer wieder streicht er mit einem Pinsel Farbe auf das Haar. Bis vor einiger Zeit wurden hier noch Döner verkauft, dann stand das Geschäft leer. Nun ist Danny Zaghal mit einem neuen Beautysalon „Der Friseur Soran & Danny“ in der Staßfurter Höhe 5 an der Ecke Oststraße eingezogen. Für den 43-Jährigen ein Grund zur Freude. Er hat sich Anfang Januar den Traum von der Selbständigkeit in Deutschland erfüllt.