Corona-Verfügung: Warum nicht nur das Kabarettfestival abgesagt wurde

Aschersleben - Am Dienstag haben die Organisatoren das Festival abgesagt. Allerdings habe man sich schon im Vorfeld des Inkrafttretens der Allgemeinverfügung darauf geeinigt, erklärt der Chef der Ascherslebener Kulturanstalt, Matthias Poeschel. „Die Verfügung bestätigt lediglich die Richtigkeit unserer Entscheidung“, so Poeschel weiter.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hatte der Salzlandkreis Anfang der Woche die Zügel wieder straffer angezogen. Eine Allgemeinverfügung schränkt das gesellschaftliche Leben in einigen Bereichen weiter ein.



Unter anderem dürfen öffentliche Feiern, Konzerte und andere Events in Gebäuden nur noch mit 100 Gästen stattfinden. Davon betroffen sind nicht zuletzt eine Reihe von Veranstaltungen. Darunter auch das 30. Kabarett Festival, das vom 6. bis 8. November in Aschersleben stattfinden sollte.

„Die Verfügung bestätigt die Richtigkeit unserer Entscheidung", sagt Matthias Poeschel

„Die anreisenden Kabarettisten aus praktisch allen Bundesländern kommen inzwischen zum großen Teil selber aus Risikogebieten. Kurzfristige Quarantäneanordnungen, denen unter Umständen auch die Organisatoren unterworfen wären, hätten möglicherweise zu einer nicht ordnungsgemäßen Absicherung der Veranstaltungen führen können“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung der Anstalt.

Allerdings - das Kabarettfestival soll nicht komplett ins Wasser fallen. Im Rahmen der bewährten „Studio A-Reihe“ planen die Veranstalter trotzdem eine Liveübertragung der Vergabe des Kleinkunstpreises. Außerdem sollen via Facebook bereits im Vorfeld erstellte kabarettistische Beiträge im Netz angeboten werden.

Bereits erworbene Eintrittskarten können in der Tourist-Information Aschersleben, Hecknerstraße 6 (Telefon 03473/8409440; info@aschersleben-tourismus.de) bis zum 15. November zurückgegeben werden.



Die Veranstalter würden sich jedoch freuen, wenn die Kabarett-Freunde ihre Karten behalten und den Ticketpreis als Unterstützung für das Kabarettfestival sehen. „Die durch die Corona-Pandemie schwer gezeichnete Kulturbranche braucht im Moment jeden Euro,“ so Poeschel.



Eine andere Ascherslebener Traditionsveranstaltung streicht - zumindest in diesem Jahr - ebenfalls die Segel vor dem Virus. „Damit soll die Tradition aber keinesfalls enden“, sagt Erwin Leuschner vom Ascherslebener Beatles-Stammtisch.



Der hatte zum 14. November in die Alte Hobelei eingeladen. Dort sollte die 14. „Oldie-Night“ mit der Rock-Revival-Band aus Gera gefeiert werden. Geht unter den aktuellen Bedingungen und Bestimmungen nicht, lautet die Entscheidung der Organisatoren. Aber das Event werde nachgeholt.



Wahrscheinlich im nächsten Jahr. „Vielleicht im Juli oder August“ spekuliert Erwin Leuschner schonmal. Dann werden die Songs von Smokie, den Lords, der Spencer Davis Group, Shadows, Status Quo, Fleetwood Mac und natürlich den Beatles, Rolling Stones, Cream und Free eben in einer lauen Sommernacht erklingen. Vorausgesetzt, die dann vielleicht immer noch geltenden Corona-Bestimmungen lassen es zu.

Zu einer schweren Geburt führte die vom Landkreis erlassene Allgemeinverfügung am Dienstag im Magdeburger Innenministerium. Am Morgen hatte der Rektor der Fachhochschule Polizei in Aschersleben, Frank Knöppler, dem Ministerium empfohlen, die für Freitag geplante Vereidigung der Polizeianwärter zu verschieben.

Sachsen-Anhalts Minister für Inneres und Sport, Holger Stahlknecht, wollte immerhin 450 angehenden Polizisten feierlich den Diensteid abnehmen. Zu viele, um den aktuellen Corona-Regeln und der im Kreis geltenden Allgemeinverfügung gerecht zu werden.

Weder im Freien und erst recht nicht in der Sporthalle des Ascherslebener Campus, die als Schlechtwettervariante für die Veranstaltung vorgesehen war. Trotzdem wurde in Magdeburg über eine mögliche Absage bis in die späten Nachmittagsstunden beraten. Eine endgültige Entscheidung blieb aber weiterhin aus.

Schließlich hieß es am Abend aus dem Innenministerium, dass man aktuell immer noch dabei sei alle Möglichkeiten zu prüfen, um die Veranstaltung doch noch über die Bühne zu bekommen: „Unter anderem wird die Durchführung gemäß der Allgemeinverfügung des Landkreises Salzlandkreis in kleineren Gruppen und nacheinander unter strenger Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen in Betracht gezogen“, so Ministeriumssprecher Danilo Weiser auf MZ-Nachfrage.



Und weiter: Eine finale Entscheidung werde schließlich erst nach Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt des Salzlandkreises getroffen. (mz)