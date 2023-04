Containerplätze in Aschersleben oft Schmuddelecken

Wenn es so aussieht wie hier, ist das ärgerlich.

Aschersleben/MZ - Stadtrat Yves Metzing (Fraktion SPD/Grüne) ist der Zustand der Containerplätze in Aschersleben ein Dorn im Auge. In der jüngsten Stadtratssitzung am Mittwochabend im Bestehornhaus wies er darauf hin, dass einesteils die Container für Altglas selbst einen zum Teil trostlosen Anblick bieten, andererseits auch das Umfeld oft unsauber ist. Glas, Flaschen und Unrat würden sich um die Behälter herum sammeln.