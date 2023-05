Am Concordia See in Schadeleben wird Saisoneröffnung gefeiert. Was für den Sommer geplant ist und warum die ASB-Wasserrettung nicht nur zum Aufpassen anreist.

Pack die Badehose ein: Am Concordia See in Schadeleben ist die Saison eröffnet

Schadeleben/MZ - Strahlender Sonnenschein, angenehme Temperaturen und eine sanfte Brise am Sonnabendvormittag – besseres Wetter hätte man sich zur Eröffnung der Badesaison am Concordia See nicht wünschen können. Uta Krauß von der ASB-Wasserrettung prüft eine App auf ihrem Handy. „16,8 Grad, das runden wir mal optimistisch auf“, scherzt sie und schreibt mit Kreide eine große 17 an die Tafel am Kartenhäuschen, auf der sich die Wassertemperatur ablesen lässt.