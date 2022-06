Cochstedt will Anfang Juli Vereinsfest feiern

Alle Hindernisse sind beseitigt: Unter Federführung des Cochstedter Heimatvereins kann am ersten Juli-Wochenende das geplante Vereinsfest stattfinden.

Cochstedt/MZ - Dem am ersten Juli-Wochenende geplanten großen Vereinsfest in Cochstedt steht nichts mehr im Wege. Im Dezember noch hatte der Heimatverein, der das Fest gemeinsam mit den anderen Vereinen der Stadt organisiert, befürchtet, dass ein defekter Stromanschlusskasten, der vor dem Volkshaus steht, die Pläne kippen könnte. Doch inzwischen sei der Stromanschlusskasten repariert, hieß es in der jüngsten Ortschaftsratssitzung.