Claudia Esken hält den Kontakt zu den Ascherslebener Ortschaften

Die 44-Jährige ist neue Ansprechpartnerin der Stadt Aschersleben in den Orten Schackenthal, Klein Schierstedt und Groß Schierstedt.

Klein Schierstedt/MZ - Seit Mai haben die Ascherslebener Ortschaften Schackenthal, Klein Schierstedt und Groß Schierstedt eine neue regelmäßige Ansprechpartnerin. Claudia Esken hat den Job der Kontaktmitarbeiterin übernommen. Montags ist sie von 14 bis 17 Uhr in Groß Schierstedt und anschließend von 17.30 bis 19 Uhr in Klein Schierstedt sowie mittwochs von 15 bis 16.30 Uhr in Schackenthal vor Ort ansprechbar. Sie kann auch angerufen werden. Ihr Stammbüro befindet sich im Dorfgemeinschaftshaus Klein Schierstedt.