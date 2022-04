Chelsea Pfeil erweitert die Westdorfer Ortsfeuerwehr um gehörig Frauen-Power

Aufgewachsen in Pansfelde ist die 25-Jährige der Liebe wegen nach Aschersleben gezogen.

Aschersleben/MZ - Wenn’s brennt, kommt es auf das Funktionieren der Freiwilligen Feuerwehr an. Allerdings ist es alles andere als normal, dass im Fall der Ernstfälle tatsächlich immer genügend Einsatzkräfte zur Verfügung stehen, um in schlagkräftiger Stärke ausrücken zu können. Das gilt für Brände, Unfälle oder anderweitige Hilfseinsätze. Und es gilt insbesondere für die vermeintlich kleineren Ortswehren. Zumindest die Ascherslebener Ortsfeuerwehren engagieren sich deshalb nicht zuletzt auch in der Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, um sich den Nachwuchs zu sichern.