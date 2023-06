Ein (bisher) Unbekannter hat an einer Ascherslebener Baustellenabsperrung für ein paar Tage ein bisschen Hamburger Flair verbreitet.

Bye, bye Herbertstraße! Schild an Ascherslebener Baustellenabsperrung wieder verschwunden

Hamburg mitten in Aschersleben

Für ein paar Tage gab es die Herbertstraße mitten in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Die berühmt-berüchtigte Herbertstraße mitten in Aschersleben? Ja, klar! Einige Tage lang hing zumindest dieses rote Schild direkt an der Abgrenzung einer Baustelle in der Ascherslebener Taubenstraße.