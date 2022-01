Bußgelder für vier Fahrer Am Spittelsberg in Aschersleben

Die Polizei führte am Dienstag Am Spittelsberg in Fahrtrichtung Ermslebener Straße Geschwindigkeitsmessungen durch.

Aschersleben/MZ - Die Polizei führte am Dienstag zwischen 7.20 und 9.20 Uhr Am Spittelsberg in Fahrtrichtung Ermslebener Straße Geschwindigkeitsmessungen durch. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt hier bei 50 Stundenkilometer. In diesen zwei Stunden passierten 313 Fahrzeuge die Messstelle.

Dabei wurden acht Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt und dokumentiert. Vier Fahrern wird in den nächsten Tagen oder Wochen ein Verwarngeldbescheid zugesandt. Gegen vier Fahrer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet, der Schnellste wurde mit 75 km/h gemessen.