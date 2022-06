Bürgermeisterkandidat wirbt in Feuerwehruniform für seine Wahl in Aschersleben

Carsten Reuß will Oberbürgermeister in Aschersleben werden. Für seine Kandidatur macht er als Feuerwehrmann Reklame - nicht zum ersten Mal.

Carsten Reuß tritt in einer Wahlwerbung für das Amt des Oberbürgermeisters von Aschersleben in Feuerwehruniform auf.

Aschersleben/MZ - Er hat es wieder getan. Carsten Reuß macht erneut Wahlwerbung für sich als Kandidat - und trägt dabei eine Feuerwehruniform. Vor einem Jahr wollte er als Bewerber für SPD und Bündnis 90/Die Grünen im Landkreis Mansfeld-Südharz Landrat werden. Jetzt tritt der SPD-Mann aus Greifenhagen (Stadt Arnstein) als Kandidat bei der Oberbürgermeisterwahl in Aschersleben an. Und damals wie heute sieht man den Politiker in Uniform und mit dem Helm in der Hand für sich werben. „Ich finde das ungeschickt“, sagt Ascherslebens Stadtwehrleiter Christoph Voigt der MZ. „Die Feuerwehr ist politisch unabhängig. Sie hilft jedem - unabhängig von dessen Parteibuch.“ Dieses Ehrenamt, sagt Voigt, müsse aus der Politik rausgehalten werden. So halte er das schon all die vielen Jahre, die er bei der Feuerwehr aktiv ist.