Nachterstedt/MZ - Gut 50 Leute sitzen in der Kirche von Nachterstedt, während draußen der Sturm an den Türen rüttelt. Pfarrerin Johanna Bernstengel hat ein Friedenslicht entzündet, um ein Zeichen zu setzen. „Es war eine spontane Idee“, sagt Sarina Winter, die unter den Leuten ist, die die Aktion organisiert haben und nun dem Friedensgebet in der Kirche lauschen. „Wir wollten uns als Bevölkerung von Nachterstedt für den Frieden aussprechen“, sagt sie angesichts des Krieges, der noch immer in der Ukraine wütet.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.