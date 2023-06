In ganz Deutschland schließen Apotheken heute ihre Türen, um auf Missstände in der Branche aufmerksam zu machen. Auch viele Ascherslebener Apotheken nehmen an der Aktion teil.

Aschersleben/MZ - „Unsere Apotheke bleibt heute geschlossen“, steht in Großbuchstaben auf einem Plakat am Eingang der Ascania-Apotheke im Ascherslebener E-Center. Ein Plakat, das heute in vielen Apotheken hierzulande zu sehen ist. Denn Grit Diron und ihre Mitarbeiterinnen beteiligen sich – wie die meisten Apotheken in der Stadt – an einem bundesweiten Protesttag, um auf die Missstände in ihrem Berufsstand aufmerksam zu machen: überbordende Bürokratie, Probleme mit Lieferengpässen,

fehlende Berücksichtigung steigender Kosten, Fachkräftemangel – so einige Kritikpunkte, die die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) auf ihrer Website aufführt.