Erster Kandidat steht fest: Robert Käsebier will Bürgermeister der Stadt Seeland werden

Die Stadt Seeland – der Concordia See hat ihr den Namen gegeben – sucht einen neuen Bürgermeister. Bis zum 23. Mai können sich Bewerber melden.

Seeland/MZ - Nachdem nun in der Stadt Falkenstein die erste Abstimmungsrunde bereits über die Bühne gegangen ist, nimmt die Bürgermeisterwahl auch im Seeland an Fahrt auf. Zwar hat bisher noch niemand Bewerbungsunterlagen in der Verwaltung eingereicht, informiert Wahlleiterin Gabriela Listemann, der erste Kandidat ist allerdings bereits bekannt.