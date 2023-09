Der Buchsbaumzünsler frisst sich auch durch den Salzlandkreis. Gärtner Hans-Joachim Hoffmann will sich der gefräßigen Raupe entgegenstellen – und Wissen vermitteln.

Wie Nachterstedter Gärtner dem Buchsbaumzünsler entgegenwirken will

Aschersleben/Nachterstedt/MZ - Auch im Salzlandkreis breitet sich der Buchsbaumzünsler immer weiter aus. Die gefräßige Schmetterlingsraupe aus Ostasien befällt – so wie es ihr Name schon sagt – vor allem Buchsbäume. Auch auf dem Friedhof von Aschersleben oder im Rosarium ist das Grün der Blätter erst unter einem Gespinst verschwunden, dann ausgetrocknet und tot. Alle zwei bis drei Monate entstehen im Sommer aus den von den Faltern abgelegten Eiern neue Generationen an Raupen, die die Pflanzen förmlich kahlfressen, bis zum Totalschaden.