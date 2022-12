Brennende Heizungsanlage ruft in Winningen Feuerwehr auf den Plan

Vier Ascherslebener Ortswehren wurden am Morgen zu einem Kellerbrand in Winningen gerufen. Dabei machte den Einsatzkräften auch das Wetter zu schaffen.

Die Feuerwehren hatten einen Brand in Winningen schnell unter Kontrolle.

Winningen/MZ/fge - Gegen 7.30 Uhr wurden am Mittwochmorgen die Feuerwehren aus Aschersleben, Winningen, Wilsleben und Neu Königsaue zu einem Kellerbrand in die Winninger Klosterstraße alarmiert. Nach Angaben der Einsatzkräfte hatte eine Bewohnerin im Keller ihres Hauses einen Knall gehört und schwarzen Rauch wahrgenommen. Sie verständigte daraufhin die Feuerwehr, die schon nach kurzer Zeit einen Erkundungstrupp in das Kellergeschoss schicken konnte.