Die Ascherslebener Feuerwehr löscht Freitagnacht in einem Formenbau-Unternehmen eine Fräsmaschine. Menschen werden bei dem Brand nicht verletzt. Was den Einsatz so schwierig macht.

In einem Formenbau-Betrieb in der Ascherslebener Feit-Straße brannte Freitagnacht eine Fräsmaschine. Die Ascherslebener Feuerwehr war im Einsatz.

Aschersleben/MZ - Einsatzleiter Andreas Heinze spricht von einem ungewöhnlichen Einsatz, zu dem die Ascherslebener Feuerwehr da in der Nacht zum Freitag ausrücken musste. In einem Formenbau-Unternehmen in der Ascherslebener Dr.-Wilhelm-Feit-Straße brannte eine Fräsmaschine. Bereits 2012 kam es in der Firma zu einem ähnlichen Einsatz. Damals wie heute wurde niemand verletzt.