Breitbandausbau Kaum Anträge trotz Förderung: Haben die Frecklebener Angst vor schnellem Internet?

In Freckleben könnten 120 Haushalte Glasfaseranschlüsse mit 100 Prozent Förderung bis ins Haus gelegt bekommen. Doch das Projekt kommt nicht so richtig in die Gänge.