Am Sonntag hat es in einem Ascherslebener Mehrfamilienhaus gebrannt. Einige Möbel hatten Feuer gefangen. Ein Bewohner musste ins Krankenhaus gebracht werden.

In der Otto-Lilienthal-Straße in Aschersleben hat es gebrannt.

Aschersleben/MZ - Ein 63 Jahre alter Mann wurde am Wochenende bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Otto-Lilienthal-Straße in Aschersleben verletzt. Wie die Polizei berichtet, sei das Feuer am frühen Sonntagmorgen – gegen 5.15 Uhr – gemeldet worden. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.