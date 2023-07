Gleich zweimal an einem Abend rückten die Kameraden der Feuerwehr am Wochenende zu Hochzeitsfeierlichkeiten aus. Die Bilanz: ein Erinnerungsfoto und Applaus für ihren Einsatz.

Kameraden der Feuerwehr werden in Aschersleben gleich zweimal zu „Gästen“ einer Hochzeit

Ein Einsatz ohne Mission, dafür mit Erinnerungsfoto an der Weißen Villa in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Dass Feuerwehren als „Gast“ auf Hochzeiten auftauchen, kommt nun wahrlich nicht häufig vor. Am Sonnabend jedoch statteten die Kameraden gleich zwei Brautpaaren in Aschersleben kurz hintereinander einen Besuch ab. Dass die roten Feuerwehrautos mit Tatütata anrücken, gehörte nicht zum Festprogramm, war in einem der Fälle aber unvermeidlich.